Marido reage após declaração de Adriane Galisteu sobre Ayrton Senna

Alexandre Iodice, marido de Adriane Galisteu, demonstrou publicamente seu apoio à esposa após as declarações dela sobre Ayrton Senna, com quem teve um relacionamento nos últimos meses de vida do piloto.

Nos stories de seu perfil no Instagram, o empresário compartilhou uma foto de Galisteu ao lado de Senna e destacou uma frase dita pela apresentadora: "A história do Ayrton é muito maior que a minha relação com ele". Ele também expressou sua admiração pela esposa, escrevendo: "Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida".

[Legenda]© Instagram

Adriane, que aparece por menos de três minutos na série da Netflix "Senna", comentou sobre sua representação no projeto em um vídeo publicado no Instagram. Ela agradeceu o carinho recebido dos fãs e afirmou não estar ofendida pela pouca presença na produção.

“Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo”, disse a apresentadora.

Galisteu reforçou a importância de homenagear Ayrton Senna:

“Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras para que a história dele seja sempre contada”.

Adriane foi a namorada de Ayrton nos últimos 18 meses de sua vida e destacou o impacto do piloto como um ícone mundial. A série "Senna" tem gerado debates sobre as escolhas narrativas, mas a apresentadora prefere manter o foco na grandiosidade da trajetória do tricampeão de Fórmula 1.

Leia Também: Adriane Galisteu quebra o silêncio e desabafa: "Eu vivi essa história"