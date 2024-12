Suri, filha de Tom Cruise, ganha música do ex após término de namoro

A jovem Suri Cruise, de 18 anos, filha da atriz Katie Holmes e do astro Tom Cruise, terminou recentemente seu relacionamento com o músico Toby Cohen. A notícia foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail, que relatou que Toby expressou sua tristeza pelo fim do namoro em músicas compartilhadas no TikTok.

O casal tornou público o romance em junho deste ano, quando foram vistos de mãos dadas em passeios por Nova York. Contudo, a distância acabou sendo um obstáculo. Suri começou a estudar na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, enquanto Toby se matriculou na Berklee College of Music, em Boston. A separação, conforme uma fonte citada pelo Daily Mail, ocorreu de forma discreta. "Suri acreditava estar apaixonada e não teve medo de expor o relacionamento ao mundo. Por isso, o término foi difícil para ela", revelou a fonte. "Ela tem lidado com isso com o apoio dos amigos. Como eram amigos de longa data, a ruptura foi ainda mais dolorosa, mas ela é uma jovem forte."

Já Toby Cohen parece estar canalizando suas emoções em suas composições. No TikTok, ele publicou músicas próprias e covers que refletem o término, incluindo a canção "Isn’t That Enough", de Shawn Mendes, com versos como: "Meu coração ainda está partido em dois". Em outra composição, Toby canta: "Tenho ouvido os passarinhos / Porque eles me dizem quando você está com problemas / Tenho tentado encontrar as palavras para dizer que ainda te amo."

Apesar das dificuldades emocionais, a separação foi considerada um passo natural à medida que Suri começava uma nova fase em sua vida acadêmica. "Quando as aulas começaram, ela entendeu que o término foi a melhor decisão", disse a fonte ao Daily Mail. "Eles não mantêm contato, mas também não há ressentimentos entre eles." Suri, fruto do casamento de Katie Holmes e Tom Cruise (que durou de 2006 a 2012), não é vista publicamente com o pai desde 2013.

[Legenda]© Getty

[Legenda]© Getty

