Gisele Bündchen e Tom Brady celebram aniversário do filho Benjamin

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoraram o aniversário do filho, Benjamin Rein, no domingo, 8 de dezembro. Tanto a modelo quanto o ex-jogador de futebol americano usaram as redes sociais para celebrar a data especial.

"Feliz aniversário, Benny", escreveu Tom, junto com um conjunto de fotos do jovem Benjamin.

"Tenho muito orgulho do jovem que você está se tornando. Um estudante, artista, atleta, músico e excelente companheiro de equipe... Mas, acima de tudo, você é o melhor irmão e filho que alguém poderia desejar. Você se dedica tanto a tudo o que faz, e isso fica claro na maneira como inspira as pessoas ao seu redor. Obrigado por nos fazer rir. [...] Mal posso esperar para ver todas as coisas incríveis que você ainda vai conquistar. O papai te ama muito", completou Brady.

Já Gisele, a mãe de Benjamin, fez três postagens nos stories para comemorar a data. "Feliz aniversário para o menino mais doce e divertido do mundo", começou ela.

"Você tem um coração enorme, e é maravilhoso ver você crescer e se tornar um jovem incrível. Te amo", escreveu em outra mensagem.

© Instagram_gisele

Vale lembrar que, além de Benjamin, Gisele Bündchen e Tom Brady também são pais de Vivian, de 12 anos. O ex-jogador de futebol americano é ainda pai de Jack, de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior com Bridget Moynahan.

