Eminem regressa aos palcos cinco dias após a morte da mãe

Eminem subiu ao palco pela primeira vez cinco dias após a morte de sua mãe, Debbie Nelson, que faleceu no dia 2 de dezembro, aos 69 anos. O rapper se apresentou no Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, no dia 7 de dezembro, marcando sua primeira aparição pública desde o falecimento de sua mãe.

A relação de Eminem com sua mãe sempre foi tumultuada, e um exemplo disso é a música "Without Me", de 2002, que faz referência a Debbie Nelson. "Acabei de resolver todos os meus processos. F*****, Debbie", diz a letra. Durante sua performance, o rapper cantou a música, mas omitiu o verso em que menciona explicitamente sua mãe, deixando que a plateia cantasse essa parte, conforme relatado pela People.

A letra da canção faz alusão ao processo de difamação que Debbie Nelson moveu contra o filho em 1999, devido às letras do álbum The Slim Shady LP.

Leia Também: Mãe de Eminem, morre aos 69 anos após batalha contra o câncer