Morre Diane Delano, atriz de Expedição do Norte e Plantão Médico

A atriz Diane Delano, conhecida por seus papéis na série Expedição do Norte e em outros projetos renomados, faleceu na última sexta-feira, 13 de dezembro, aos 67 anos. A informação foi confirmada pela sua agente, que relatou à revista People que Diane morreu em sua casa em Los Angeles. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Diane Delano ficou marcada por seu carisma e talento, sendo amplamente reconhecida por sua interpretação como a agente policial Barbara Semanski em Expedição do Norte (1990-1995), uma das séries mais populares dos anos 90. Sua presença marcante, tanto na tela quanto fora dela, a tornou uma figura querida entre os fãs e colegas de profissão.

Além de Expedição do Norte, Delano teve uma carreira extensa em diversos outros trabalhos de destaque, incluindo filmes e séries como O Homem de Palha, Popular, Dias de Nossas Vidas, Plantão Médico, L.A. Law e Perfeitos Estranhos. Seu legado no entretenimento deixará saudades para todos que a conheceram, tanto no set quanto nos bastidores.

Em comunicado, sua agente expressou o quanto a atriz será lembrada: "Quando Diane entrava em qualquer lugar, todos sabiam que ela estava lá. Ela era cheia de vida e adorava ser atriz. Sua falta será profundamente sentida."

