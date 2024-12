Diddy teria obrigado funcionário a limpar "sangue e urina" das orgias

Sean 'Diddy' Combs foi alvo de mais uma acusação. Um dos seus ex-funcionários alega ter sido obrigado a abastecer quartos de hotel com drogas, álcool e brinquedos sexuais para as festas conhecidas como 'Wild King Nights'.

De acordo com o TMZ, Phillip Pines está processando Diddy por agressão sexual, assédio sexual, tráfico sexual e muito mais.

Pines foi empregado de Diddy entre 2019 e 2021 e listou algumas das suas funções, tais como arrumar os quartos de hotel e limpá-los depois de o rapper ter estado nas orgias.

De acordo com o processo, Phillip Pines abastecia os quartos com baldes de gelo, álcool, drogas, compressas de mel para a libido masculina, óleo de bebê e brinquedos sexuais potentes.

O empregado alegou ainda que houve momentos em que as 'Wild King Nights' chegavam a durar dias e que ele era encarregado de limpar qualquer vestígio dos quartos, como resíduos de drogas, preservativos e fluidos corporais, incluindo sangue e urina. Pines diz que também era obrigado a deixar sempre uma gorjeta quando saía do hotel, para que a equipe do estabelecimento não reportasse o que tinha lá acontecido.

No processo, consta também que Diddy fez Pines provar a sua lealdade obrigando-o a ter sexo com mulheres enquanto o rapper observava.

A equipa jurídica de Diddy já respondeu ao processo negando todas as acusações.

Vale lembrar que Sean 'Diddy' Combs está preso desde 16 de setembro em Nova York, tendo-lhe sido negada a fiança por três vezes. O magnata da música está aguardando julgamento por tráfico sexual, violação, associação ilícita e promoção da prostituição.

