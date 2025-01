Justin Baldoni processa 'New York Times' em 250 milhões de dólares

Justin Baldoni está processando o New York Times após a publicação de uma matéria que alegava que ele e sua equipe de relações públicas estariam por trás de uma campanha difamatória contra a atriz Blake Lively, informou a revista People.

A ação, registrada em 31 de dezembro, busca uma indenização de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão). Além de Baldoni, outras nove pessoas e sua produtora, Wayfarer Studios, são mencionadas no processo, que inclui acusações de difamação, invasão de privacidade, fraude promissória e violação de contrato implícito.

A controvérsia começou após Lively entrar com uma ação contra o ator por assédio sexual. Em 21 de dezembro, o New York Times publicou a reportagem intitulada "We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine" ("Podemos Enterrar Qualquer Um: Dentro de uma Máquina de Difamação em Hollywood"). Baldoni afirmou à People que o jornal usou "comunicações selecionadas e editadas fora de contexto de forma deliberada e tendenciosa, distorcendo a verdade".

Em resposta, o New York Times defendeu a reportagem, declarando que o artigo foi "escrito de forma meticulosa e responsável".

