Madonna relembra morte da mãe quando tinha 5 anos: "Coração arrancado"

Estreou nos Estados Unidos o documentário "Becoming Madonna", que oferece uma visão íntima da trajetória da "Rainha do Pop". Um dos momentos mais impactantes do filme é o relato de Madonna sobre a perda de sua mãe, Madonna Louise Ciccone, que faleceu em 1966, aos 30 anos, vítima de câncer de mama. Na época, a artista tinha apenas cinco anos.

Em depoimento no documentário, Madonna compartilha: "Foi o maior acontecimento da minha vida. Foi como se uma parte do meu coração tivesse sido arrancada. Fui obrigada a crescer rápido e a entender a morte da minha mãe [...] Foi muito para uma criança".

"Becoming Madonna" utiliza fitas de áudio recentemente descobertas, nas quais uma jovem Madonna reflete sobre sua vida e carreira. A produção também conta com filmagens raras, fotos inéditas e depoimentos de pessoas próximas à cantora, algumas das quais nunca haviam falado publicamente antes.

