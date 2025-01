Sofía Vergara protesta após perder Globo de Ouro para Jodie Foster; veja

Sofía Vergara causou um momento de descontração durante a cerimônia do Globo de Ouro após perder o prêmio de Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme para Jodie Foster. As duas competiram pelo troféu, com Vergara indicada por sua performance em Griselda e Foster por True Detective: Night Country.

Quando Foster foi anunciada como vencedora e subiu ao palco, Vergara não escondeu sua frustração e gritou em voz alta: "Não, não, não!". Com a reação, Foster, visivelmente divertida, respondeu com um sorriso: “Eu sei, eu sei”. Vergara, não satisfeita, gritou novamente: “Me dê um desses!”.

Sofia Vergara just leapt from her seat and shouted "No, no! Not again! Give me one!" as Jodie Foster got to the stage to accept her Golden Globe lol



