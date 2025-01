Harrison Ford é escoltado pela polícia até à sua casa em Los Angeles

Harrison Ford contou com a ajuda da polícia de Los Angeles para verificar o estado de sua casa em Brentwood, Califórnia, devido ao grande incêndio que continua a se espalhar pela região.

O ator de 'Indiana Jones' foi fotografado conversando com agentes e sendo escoltado até sua propriedade nesta quarta-feira, dia 8.

Ainda não se sabe se a casa do ator foi afetada pela tragédia.

Harrison Ford talks to cops while trying to reach Brentwood home as Palisades Fire tears through Los Angeles https://t.co/rmpJPbKxBc