Atriz que recusou papel de Fernanda Torres confessa arrependimento

No domingo, 5 de janeiro, a atriz Fernanda Torres entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de 'Melhor Atriz'. Ela foi premiada por sua interpretação de Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

No entanto, a trajetória de Fernanda no filme não foi planejada desde o início. Originalmente, a atriz Mariana Lima havia sido escolhida para o papel principal, mas precisou recusar devido a questões pessoais e de saúde. Em entrevista ao jornal O Globo, Mariana revelou que passava por um momento delicado em sua vida, enfrentando um divórcio complicado de Enrique Diaz, com quem foi casada por 25 anos.

"Cheguei a ver fotos e a estudar um pouco o papel. Mas estava em um processo pessoal muito difícil, e Walter achou que eu não conseguiria lidar com a carga do trabalho. E ele estava certo, eu realmente não ia conseguir", confessou Mariana ao jornal.

A atriz também admitiu que, até o momento da entrevista, ainda não havia assistido ao filme para evitar sentimentos de arrependimento, mas elogiou o trabalho de Walter Salles e Fernanda Torres. "Ainda não consegui [assistir]. Sei que vai tocar em um lugar de arrependimento... Mas eu vou ver. Fico muito feliz com o sucesso do filme e com tudo o que está acontecendo, mas sinto que não era para ser meu. Amo o Waltinho, e ele me disse: 'Vamos fazer um filme juntos, fica tranquila'. Apesar disso, na época, doeu bastante", desabafou.

O filme Ainda Estou Aqui retrata o Brasil durante a ditadura militar na década de 1970, abordando temas como resistência e direitos humanos. A interpretação de Fernanda Torres foi amplamente aclamada pela crítica, consolidando seu nome no cenário internacional e destacando o cinema brasileiro no Globo de Ouro.

