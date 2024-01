Jovem mata colega de trabalho à facadas em bar no Pará por 'fofocas'

Uma jovem de 22 anos morreu, na madrugada de domingo, depois de ser esfaqueada por uma colega de trabalho, de 20, no interior de um bar em Marabá, no estado do Pará.

A motivação para o crime teriam sido desentendimentos e 'fofocas' no local de trabalho. Além disso, a agressora, Sara, acreditava que a vítima, Ana Beatriz, estivesse a tendo um caso com o seu namorado, revelou o R7.

O ataque ficou registrado por uma câmara de videovigilância do local. A vítima foi surpreendida pela agressora quando estava com amigos num bar.

De acordo com o portal brasileiro, a agressora entrou no estabelecimento munida de uma faca e desferiu vários golpes, sem antes a abordar para conversar.

Ana Beatriz foi socorrida, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Por sua vez, Sara foi abordada pela polícia e detida em flagrante.

Em depoimento às autoridades, a suspeita teria dito que trocou mensagens com a vítima através de uma rede social, minutos antes do crime.

