Jovem é morta por ex-marido minutos após conseguir medida protetiva

Eiziane Furtado Dorado, de apenas 20 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-marido, Maciel de Souza, na manhã da última terça-feira (6), em Costa Marques, Rondônia. O crime aconteceu minutos após a jovem ter conseguido uma medida protetiva contra o agressor.

Segundo informações do site Rondonotícias, Eiziane foi ao Conselho Tutelar da cidade para discutir com Maciel sobre as visitas dele ao filho do casal. O homem, tomado pela fúria, a atacou na frente da criança, ferindo-a mortalmente. Em seguida, ele fugiu com o menino.

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) detalhou que a medida protetiva foi solicitada por Eiziane às 8h58 da manhã e deferida apenas 6 minutos depois, às 9h04. No entanto, a tragédia já havia se consumado antes mesmo que o mandado fosse cumprido.

Maciel foi localizado ainda na terça-feira, na zona rural de Costa Marques, junto com a criança. A faca utilizada no crime também foi apreendida pela polícia.

