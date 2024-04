Influenciadora digital Mapoua retorna à prisão, afirma mãe

A influenciadora digital Samara Mapoua, de 30 anos, voltou a ser presa nesta segunda-feira (29). Segundo a mãe, ela se entregou em uma delegacia depois que a Justiça revogou a decisão de uma desembargadora do plantão judicial que a colocou em liberdade, após uma prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

"Mapoua já tinha iniciado o cumprimento das medidas cautelares e seu processo foi encaminhado para o Ministério Público responder sobre a possibilidade da celebração de um ANPP, então, para evitar grandes transtornos e preservar a segurança de todos que participam da vida dela, resolvemos seguir esse caminho de cumprir a decisão. Porém, não vamos desistir da liberdade, que é um direito dela", escreveu a mãe de Mapoua, Adriana Jesus, em um post no Instagram.

Mapoua estava com outras cinco pessoas no fim de março, quando o grupo foi parado por policiais militares na Avenida Brasil, na altura de Olaria, Zona Norte do Rio.

Com o grupo, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada escondida embaixo de um dos bancos.

De acordo com a Polícia Civil, Mapoua estava dentro de um carro com amigos quando eles desobedeceram a uma ordem de parada de policiais militares do 22º BPM (Maré), em Bonsucesso, e fugiram pela Avenida Brasil em direção à Zona Oeste.

Após serem levados para a 21ª DP (Bonsucesso), Mapoua confessou que havia escondido a arma no carro e disse aos agentes que a pistola era dela.

Após duas tentativas da defesa, o Tribunal de Justiça do RJ concedeu um habeas corpus para Samara. A última decisão, do dia 30 de março, foi da desembargadora Teresa de Andrade Castro Neves.

Nela, a magistrada decidiu que a influencer terá que se apresentar em juízo uma vez por mês e não poderá se ausentar a área da comarca onde mora por mais de dez dias. O descumprimento dessas ordens pode gerar uma nova prisão.

