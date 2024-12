'Gosto muito dessa vida cara', postou foragida da Justiça

A Polícia Civil está à procura de Rayene Carla Reis Lima, apontada como líder de uma quadrilha que aplicava golpes utilizando o perfil falso de uma garota de programa. De acordo com as investigações, mais de 30 vítimas foram extorquidas pelo grupo, que incluía o irmão de Rayene, Ryan Carlos Reis Lima, e a prima Sarah Santos Borges, ambos presos na última sexta-feira (13). Rayene permanece foragida.

O golpe funcionava em duas etapas. Inicialmente, uma mulher se passava por garota de programa em aplicativos de mensagens e atraía homens para conversas íntimas. Após conseguir fotos ou vídeos comprometedores das vítimas, o contato era encerrado sem nenhum encontro físico. Em seguida, outro integrante do grupo iniciava a segunda fase do golpe, coletando dados pessoais das vítimas para intimidá-las.

Fingindo ser milicianos, os criminosos exigiam valores entre R$ 600 e R$ 3,5 mil, alegando que as vítimas haviam faltado a um suposto encontro com a falsa garota de programa. Os golpistas ameaçavam expor as imagens íntimas caso não recebessem o pagamento. “Eles exploravam a vergonha das vítimas para extorquir dinheiro”, explicou a delegada Márcia Beck, responsável pelo caso.

Rayene se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo digital e especialista em maquiagem, onde exibe uma vida de luxo com viagens e momentos familiares. A polícia acredita que ela coordenava as ações da quadrilha. A investigação segue para localizar a líder foragida e identificar possíveis novas vítimas.

