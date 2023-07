Saiba como preparar um delicioso Bolo Pudim

Adoro comer um bolinho no café da tarde? Então sugerimos uma deliciosa receita que prometem deixar os dias mais doces e agradáveis: um saboroso Bolo Pudim.

Pudim de chocolate

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

3 ovos

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

Bolo de baunilha

Ingredientes

1 mistura para bolo Finna sabor baunilha

3 ovos

2 colheres (sopa) de margarina

3/4 xícara (chá) de leite

Modo de Preparo

Para a calda

- Na própria forma, adicione o açúcar e deixe derreter até ficar no tom de caramelo.

- Desligue o fogo e espalhe com uma espátula por toda a superfície. Reserve.

Para o pudim

- No liquidificador, adicione o leite condensado, os ovos, o leite e o chocolate em pó. Bata bem.

- Passando pela peneira, despeje na forma com o caramelo. Reserve.

Para o bolo

- Em uma tigela, despeje a mistura para bolo.

- Acrescente o leite, a margarina e os ovos. Misture bem.

- Despeje em cima do pudim.

- Leve ao forno preaquecido a 180° por, aproximadamente, 1 hora ou até fazer o teste do palito (coloque o palito no bolo, se ele sair seco, está pronto).

- Desenforma ainda morno e sirva!