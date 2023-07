Quer ter uma atitude mais positiva? Siga estes conselhos

Ter uma atitude positiva tem vários benefícios, não só para a saúde mental, como para a saúde física, por isso, é essencial ter comportamentos e hábitos que a incentivem. Pequenas mudanças podem ter um impacto grande e importante, explicaram diferentes especialistas à revista Shape.

O que faz com que o otimismo seja tão poderoso é que se trata de um pensamento com base no realismo, aliás os verdadeiros otimistas são pragmáticos, ou seja, analisam o que pode vir a correr mal e fazem planos para evitar esses cenários.

Mesmo que não seja algo natural para si, existem diferentes técnicas, comprovadas por especialistas, que vão ajudar a criar uma atitude mais positiva.

Pegue numa caneta

Diferentes estudos comprovaram que quando as pessoas escrevem a sua versão do seu "melhor eu" - idealmente com a maior quantidade de detalhes possível - e depois visualizam esse "eu" durante cinco minutos por dia, durante uma semana ou duas, conseguem tornar-se mais otimistas.

Pare de distorcer as coisas

Muitas vezes, forma-se um ponto de vista pessimista quando se tem pensamentos "de tudo ou nada" ou se acredita que os seus sentimentos momentâneos como desespero, raiva ou mágoa, são permanentes. Para conseguir analisar as coisas corretamente, quando isto acontece, dê um passo atrás e pense em si mesmo na prespectiva de outras pessoas e reavalie a situação. Assim vai conseguir avaliar corretamente a situação.

Passe mais tempo com pessoas otimistas

Ter bons relacionamentos com amigos e família é algo essencial para a saúde e felicidade. Socializar diminui os níveis da hormônio do estresse, o cortisol, e ativa a dopamina, conhecida como o horm|onio da felicidade. Quem se rodeia de pessoas otimistas têm mais probabilidades de começarem a ter uma atitude positiva.

Não desvalorize sentimentos negativos

Segundo os especialistas, é importante não confundir otimismo ou uma mentalidade positiva com esconder sentimentos como raiva, tristeza ou medo, algo que pode ter consequências muito negativas. É importante aceitar os sentimentos, identificar o que os causou e saber como lidar com eles.

Dê prioridade ao sono e ao exercício

Por exemplo, quando não se dorme horas suficientes as emoções não são reguladas corretamente, o que pode fazer com que os pensamentos negativos assumam o controle, por isso, é importante ter uma boa rotina de sono. Já o exercício liberta diferentes substâncias químicas que ajudam ao bem-estar e que podem ajudar a reduzir estresse, depressão e ansiedade.

Quais são os benefícios de uma atitude positiva?

A primeira e mais significativa é que pode ajudar a ter uma vida mais longa. Pessoas com esta atitude têm menos probabilidades, segundo a revista, quando comparadas com aquelas que têm atitudes pessimistas, de vir a desenvolver doenças crônicas, como diabetes ou doenças cardíacas. Isto porque, normalmente, as pessoas positivas têm um estilo de vida mais saudável, dizem os especialistas.

Além disto, as pessoas otimistas lidam melhor com os nervos e tensão o que, por sua vez, ajuda a manter os níveis dos hormônios responsáveis pelo estresse baixos - como o cortisol. A atitude positiva também pode servir como uma espécie de "imunização psicológica", explicam os especialistas, que combate a depressão da mesma forma que as vacinas combatem vírus.

Os pessimistas têm, geralmente, telômeros mais curtos - sequências repetidas de DNA que formam "capas protetoras" nas extremidades dos cromossomos - isto faz com que libertem grandes quantidades de proteínas que contribuem para a inflamação, um mecanismo de envelhecimento. Tudo isto significa que pessoas com atitude positiva conseguem adiar o envelhecimento.