Está infartando? Sintoma comum: "Dura muito tempo e é angustiante"

O Infarto Agudo do Miocárdio é a maior causa de mortes no país. Estima-se que, no Brasil, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos, ocorra um óbito, de acordo com o Ministério da Saúde.



Mas, afinal, ao que devemos estar atentos? O sintoma "mais frequente" do infarto é uma dor intensa no peito, que "dura muito tempo" e que "é angustiante", indica Ana Abreu, especialista em cardiologia e médica responsável pela consulta de prevenção cardiovascular da clínica Lusíadas Oriente, citada pela rede de saúde portuguesa CUF.

Esta dor pode irradiar para o pescoço, a mandíbula, as costas ou o braço e causar náuseas ou suores. Ainda assim, "existem outros sinais que devem ser considerados, já que configuram também sintomas de infarto, como um desmaio ou uma dor abdominal alta", sublinha.

Principalmente em pessoas mais velhas e diabéticos, há infartos que não apresentam qualquer sintoma. É o chamado infarto 'silencioso' que "só é diagnosticado depois, quando olhamos para o ecocardiograma ou o eletrocardiograma".

Além dos sintomas mencionados, é fundamental ressaltar a importância da prevenção do Infarto Agudo do Miocárdio. Adotar um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, controle do estresse, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool são medidas essenciais para reduzir o risco de desenvolver um enfarte.

Além disso, é fundamental estar atento aos fatores de risco, como hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidade e histórico familiar de doenças cardíacas. O acompanhamento médico regular e a realização de exames de rotina podem auxiliar na identificação precoce de possíveis problemas cardíacos, permitindo a adoção de medidas preventivas e o tratamento adequado, quando necessário.

É importante destacar que, diante de qualquer suspeita de infarto, é fundamental buscar atendimento médico imediato. O tempo é um fator crucial para o certo diagnóstico e tratamento adequados, o que aumenta as chances de sobrevivência e recuperação.

Em suma, o Infarto Agudo do Miocárdio é uma condição grave e alarmante que requer atenção e cuidados. Conhecer os sintomas, adotar medidas preventivas e buscar ajuda médica imediata em caso de suspeita são passos essenciais para lidar com essa condição e preservar a saúde do coração. Cuide-se e esteja atento aos sinais que o seu corpo pode estar emitindo, pois a prevenção e o cuidado são fundamentais para uma vida saudável e livre de complicações cardiovasculares.

Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde para obter orientações específicas sobre a sua saúde cardíaca.

