Inflamação é sintoma que alerta para a falta de nutriente indispensável

Você sente constantemente inflamação? Isso pode ser resultado da falta de ácidos graxos ômega 3, uma gordura essencial que precisamos obter por meio da alimentação ou suplementos. Essa é a afirmação da nutricionista Raquel Mateus.

"A inflamação é um dos sintomas que podemos tratar com esse poderoso nutriente, o ômega 3", diz ela em uma publicação no Instagram. Ela ressalta ainda que "com o corpo inflamado, nosso organismo não funciona adequadamente".

Uma maneira eficaz de aumentar a ingestão de ômega 3 é consumir peixes como salmão selvagem, sardinha, arenque e cavala. Óleos de soja e canola, nozes, soja e sementes de linhaça também garantem que esse nutriente essencial para a saúde esteja presente em nossa dieta.

