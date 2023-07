Roupa branca sempre impecável? Veja os erros que precisa evitar

Provavelmente, o branco é uma das cores mais utilizadas pelas pessoas. É fresco e sempre fica bem em ambientes de praia e no pôr do sol. No entanto, é preciso ter cuidado ao lavar essas peças para evitar danificá-las.

O blog Lifehacker conversou com Wayne Edelman, da Meurice Garment Care, que revelou os erros comuns ao lavar roupas brancas. Veja o que você deve evitar.

Pensar que o branco é ausência de cor

"A maioria das pessoas pensa que os tecidos são brancos porque não têm cor. Na realidade, os tecidos brancos são tingidos de branco e desbotam assim como qualquer outra cor", revela Wayne Edelman.

Usar alvejante com base de cloro

Muitas vezes, o alvejante é considerado a solução para deixar as roupas brancas, mas pode danificar os tecidos. "Ele pode remover manchas, mas também deixar as roupas mais amareladas do que brancas. A melhor forma de lavar toalhas ou lençóis brancos é mergulhá-los em água morna, adicionar sabão em pó e alvejante à base de sódio."

Esquecer das manchas claras

Algumas manchas claras podem não ser visíveis imediatamente, mas se tornam visíveis ao longo do tempo. "Manchas claras, como as de protetor solar, vinho branco e cola, nem sempre são perceptíveis de imediato, mas podem aparecer com o tempo." Nesses casos, é importante fazer uma pré-lavagem quando você sabe que sujou a peça com algo claro.

Leia Também: Devolva a cor às suas roupas com estes ingredientes que tem na cozinha