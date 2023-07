Não se esqueça da saúde oral nas férias. Dicas para cuidar do sorriso

Durante o verão, com os dias mais longos, a saúde oral fica, muitas vezes, esquecida. É, no entanto, algo que nunca deve ser negligenciado. Por isso, nesta época, é necessário reforçar alguns cuidados que ajudam a garantir um sorriso saudável, explica Khaled Kasem, chefe de ortodontia da Impress, em comunicado.

Para ajudar o especialista deixou algumas dicas para manter o sorriso 'em forma' neste verão.

Manter a hidratação

"Beber muita água ao longo do dia é importante em todas as estações do ano, mas em especial no verão, uma vez que ajuda a manter a boca húmida e, consequentemente, a eliminar as bactérias. Por sua vez, beber água ajuda também a manter a produção de saliva, crucial para uma boa saúde oral."

Limitar o consumo de bebidas açucaradas e ácidas

"O calor do verão promove o consumo de bebidas açucaradas e ácidas, como refrigerantes e sucos de fruta, mas há que ter cuidado. Tendo em vista um sorriso mais saudável, é recomendável minimizar o consumo destas bebidas, uma vez que podem contribuir para o surgimento de cáries dentárias e erosão do esmalte."

"Caso não seja possível extinguir por completo o consumo destas bebidas, é recomendado o consumo das mesmas através de um canudo para minimizar o contato destas substâncias com os dentes."

Ter cuidado com os alimentos

"Durante o verão, aumentam o número de churrascos e refeições que tendem a incluir alimentos pegajosos, açucarados e ácidos. Este tipo de alimentos deve ser consumido com moderação e a sua ingestão deve ser complementada com lavagens orais mais frequentes, para minimizar os efeitos dos mesmos nos dentes."

Evitar mastigar gelo

"Mastigar gelo pode ser refrescante e por isso agradável, especialmente numa época do ano conhecida pelo tempo quente. No entanto, pode danificar o esmalte e até levar a emergências dentárias, como dentes lascados ou rachados. Evitar este hábito poderá ser a chave para um sorriso saudável e para um verão sem percalços."

Proteger os lábios do sol

"A exposição solar excessiva pode provocar queimaduras solares nos lábios, que podem ser dolorosas e aumentar o risco de desenvolvimento de cancros orais. Para evitar este tipo de problemas, é recomendado o uso de bálsamos labiais com FPS 30 ou superior para proteger os lábios dos raios UV nocivos."

