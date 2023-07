O top3 dos signos mimadinhos (e privilegiados) do zodíaco

Alguma vez se questionou sobre quem são os mais mimados do zodíaco? O portal Terra dá a resposta.

1.º Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Energético, criativo e também um dos mais mimados do zodíaco. Assim é Leão. Mimado desde o berço, este signo procura ser o centro das atenções em todas as ocasiões e 'exige' ser tratado com pompa e circunstância. Faz de tudo para se destacar e receber tratamento especial.

2.º Cêncer (21 de junho a 21 de julho)

Espontâneo e encantador, o canceriano adora ser apaparicado. Amor não lhe falta.

3.º Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Este signo gosta de ser notado e de receber atenção. Mimo nunca é demais para Libra.