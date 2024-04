Barça bate Valencia no Espanhol em jogo marcado por lambanças de goleiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Valencia por 4 a 2, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

O jogo teve hat-trick de Lewandowski com gols aos 4, 36 e 47 do segundo tempo. Fermín abriu o placar aos 22 do primeiro tempo.

Hugo Duro e Pepelu descontaram para os visitantes, em onze minutos, aos 27 e 38 do primeiro tempo.

A partida ficou marcada por lambanças dos dois goleiros. Primeiro Ter Stegen deixou o gol vazio para tentar driblar o adversário, errou e viu seu time tomar o empate; depois foi a vez de Mamardashvili ser expulso após tocar na bola com a mão fora da área.

Com o resultado, o Barcelona foi à 73 pontos — 11 a menos que o líder Real Madrid, com 15 ainda em jogo.

Já o Valencia permaneceu com 47, na oitava colocação, fora da zona de classificação para Liga Europa ou Eliminatórias da Liga Conferência.

COMO FOI O JOGO

O Barcelona começou a partida pressionando o Valencia, mas não ofereceu perigo real ao time visitante, que foi responsável pelo primeiro chute a gol da partida.

O Valencia teve duas chances boas de abrir o placar, mas quem acabou marcando foi o Barcelona, em uma jogada pelo alto. Os donos da casa tiveram posse de bola superior aos adversários (80% a 20%), mas tinham muita dificuldade para encontrar espaço e criar.

Em onze minutos o time visitante virou o placar com dois erros da defesa do time catalão. Primeiro, Ter Stegen saiu do gol, tentou dar um drible no adversário, errou e viu o empate acontecer. Minutos depois, foi a vez do zagueiro uruguaio Ronald Araújo chegar atrasado e cometer um pênalti.

Nos acréscimos, foi a vez do goleiro do Valencia errar e ser expulso ao tocar com a mão na bola, fora da área.

Com um a mais o Barcelona começou mais agressivo o segundo tempo e foi para cima, marcando logo aos quatro minutos e empatando o jogo. O time catalão continuou pressionando, e teve boas oportunidades nas jogadas de bola parada; e foi justamente em outro escanteio que o Barcelona marcou o terceiro.

O Valencia tentou aproveitar algumas oportunidades de contra-ataque, mas não conseguiu ser efetivo. E viu Lewandowski marcar seu segundo hat-trick pelo Barcelona, nos acréscimos.