Três dicas para garantir que a máquina de lavar roupa dura muitos anos

Atualmente, alguns eletrodomésticos, como as máquinas de lavar roupa, são realmente essenciais e utilizados quase todos os dias. Por isso, é importante tomar alguns cuidados para garantir que elas não apresentem problemas e durem por muitos anos.

Ian Palmer-Smith, especialista em eletrodomésticos da Domestic & General, compartilhou três dicas muito úteis no Huffpost, um agregador de blogs.

Não utilize excesso de detergente para roupas.

"É difícil para a máquina eliminar eficientemente o excesso de detergente". Isso faz com que as roupas fiquem com uma aparência pegajosa e viscosa. Além disso, resulta frequentemente no acúmulo de detergente, o que ao longo do tempo pode "interferir no fluxo normal da água e até mesmo causar vazamentos que exigem reparo".

Não sobrecarregue a máquina.

É recomendado encher a máquina até 80% de sua capacidade. A máquina "precisa da quantidade certa de água para lavar efetivamente". Se você encher demais, as roupas não ficarão tão limpas e muitas vezes as manchas visíveis não serão removidas pela máquina.

Remova o fiapo acumulado na máquina regularmente.

Pode não parecer uma ameaça, mas com o tempo ele se acumula e causa alguns problemas, alerta o especialista. "As máquinas de lavar possuem um filtro para recolher e reter essas fibras, mas se não for removido regularmente, ele pode entupir a máquina e deixar suas roupas cheias de fiapos."

