É mesmo necessário lavar as toalhas com água quente? Esclareça a dúvida

Sempre ouvimos dizer que as toalhas de banho devem ser lavadas e secas no ciclo mais quente. Seria essa a melhor forma de matar os germes? Será mesmo necessário e mais higiênico? Kate Elks, diretora da marca Brooklinen, na revista Better Homes & Gardens, explica que quando se utiliza um detergente de qualidade, isso não é necessário.

Aliás, ela recomenda que não se utilize água sanitária, pois esta pode danificar o tecido, prejudicando sua absorção. Levando isso em conta, a dica é lavar sempre as toalhas no ciclo frio e evitar o uso de amaciantes de tecidos, pois, a longo prazo, podem ter o mesmo efeito prejudicial da água sanitária.

Por último, Kate explica que é importante comprar toalhas com uma alta percentagem de algodão, deixá-las secar completamente entre utilizações e lavá-las em um ciclo frio, garantindo assim que elas não se estraguem com as lavagens frequentes.

