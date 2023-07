Com que frequência deve lavar as toalhas? Esclareça (finalmente) a dúvida

As toalhas de banho são utilizadas diariamente, e muitas pessoas não sabem com que frequência devem ser lavadas. Felizmente, a Better Homes & Gardens conversou com Raman Kia, fundador e diretor executivo da Havly - uma marca de toalhas - e obteve respostas bastante claras.

Portanto, se a toalha estiver visivelmente suja, deve ser lavada imediatamente, é claro. No entanto, a regra geral é que as toalhas devem ser lavadas "a cada três ou quatro dias se forem usadas diariamente", afirma o especialista. Já as toalhas de mão devem ser lavadas "a cada dois dias", e os panos de cozinha devem ser lavados "a cada um ou dois dias".

Aliás, os especialistas da Brooklinen concordam e recomendam que as toalhas sejam lavadas após "três utilizações, ou pelo menos uma vez por semana". Tudo isso para garantir que as toalhas estejam "verdadeiramente limpas".

Leia Também: Devolva a cor às suas roupas com estes ingredientes que tem na cozinha