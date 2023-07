É do signo Leão? Avizinham-se tempos complicados, segundo uma astróloga

A temporada de Leão começou precisamente no dia 23 de julho, pelas 01:50, e termina a 23 de agosto, às 09:01. Todavia, não será um período nada fácil. Vénus, o planeta do afeto, da beleza e dos valores, ficará retrógrado neste signo da auto expressão e manterá a sua oposição a Plutão até ao final do mês de julho, fazendo refletir sobre o que nos faz sentir gratos na vida e como podemos compartilhar com maior generosidade a nossa própria abundância.

As questões financeiras e de relacionamento poderão estar a ser testadas e reavaliadas para que possa haver lugar a mudanças profundas, muito em especial se existirem questões nestas áreas que procuramos ignorar. A retrogradação de Mercúrio, por seu lado, o levará a resolver estes problemas através da comunicação.

Outra particularidade será a ocorrência de uma Super Lua em Aquário, signo oposto a Leão, pedindo intenções positivas e a procura da nossa motivação mais interior e contributo para com o coletivo. Ainda no dia 16 de agosto, iremos vivenciar uma Lua Nova em Leão, propícia a novos começos, oportunidades para desencadear a criatividade e possibilitar a concretização de ideias empolgantes.

Elemento do signo

A junção do elemento Fogo com a modalidade fixa confere aos indivíduos desse signo uma expressão afirmativa, energética, confiante e estável, podendo ser até mesmo determinada na sua vontade ou muito impositiva. O elemento Fogo está associado a atributos como a vitalidade, a coragem, o entusiasmo e a criatividade. Já a modalidade fixa remete-nos para a persistência e a consistência nas ações e opiniões destes indivíduos.

Planeta regente

A presença do Sol como planeta regente revela uma natureza de autoridade, brilho e magnificência, bem como uma expressão emocional calorosa e generosa.

Símbolo que representa este signo

O glifo deste signo [na imagem em destaque] representa a longa juba do leão e também a região dorsal, as costas deste felino.

Características que melhor descrevem os nativos de Leão

Os leoninos interagem com o mundo através da auto expressão e anseiam pela valorização das suas criações, o que os torna, por vezes, muito dependentes das opiniões dos outros. São líderes por natureza e manifestam os seus talentos para o gáudio dos demais mortais, assumindo um lugar de destaque no palco da sua vida.

Têm uma natural aptidão para as artes, são extremamente criativos e adoram estar no centro das atenções. Com a sua personalidade carismática e dominadora, dificilmente passam despercebidos na multidão e raramente são esquecidos por aqueles que cruzam o seu caminho.

São geralmente energéticos, otimistas e entusiastas. Porém, poderão mostrar algum autoritarismo e inflexibilidade. No seu lado sombra, podem evidenciar ainda algum orgulho, vaidade e arrogância.

Diferenças entre os nativos que nascem em julho e os que nascem em agosto

Os nativos nascidos entre 22 e 31 de julho têm o sol como seu regente, o que lhes atribui a habilidade notável de se destacarem em todas as suas atividades, bem como serem altamente admirados, especialmente no seu trabalho. São persistentes, confiáveis e extremamente dedicados nos seus relacionamentos amorosos. O seu otimismo é vibrante e contagiante, e a sua autoestima invejável.

Os leoninos nascidos entre 1 e 11 de agosto, encontram-se sob a influência de Júpiter, o que lhes imprime uma notável confiança e uma busca constante por novas experiências. São extremamente sociáveis, mas o seu excesso de autoconfiança pode ser confundido com arrogância. São verdadeiros exploradores do mundo.

Os indivíduos nascidos entre 12 e 23 de agosto são regidos por Marte, e, por isso, enfrentam os desafios da vida com força e coragem. Não hesitam em entrar em conflitos até saírem vitoriosos, mesmo que possam parecer impulsivos e agressivos. Quando se trata de relacionamentos, são pessoas que não têm receio de expressar os seus sentimentos e geralmente conseguem conquistar os corações daqueles que amam.

Como conquistar alguém deste signo

Como adoram ser o centro das atenções, procuram admiradores que acreditem neles e partilhem das suas ideias e valores, pois se revelarão excessivamente leais. Adoram ser lisonjeados e seduzidos pelos seus parceiros. Apreciam gestos ultrarromânticos e galanteios. Atos ou palavras de cortesia, elogios, gentilezas ou demonstrações de atenção afetuosa e respeitosa irão conquistar a sua atenção e admiração.

Como são estas pessoas no trabalho

No seu local ou grupo de trabalho, o leonino sobressai e nunca aceitará trabalhos subalternos. É um ótimo orador e, por isso, será um bom professor para a sua plateia de alunos. Destacam-se, de igual forma, no mundo das artes performativas e criativas, bem como na escrita, edição e jornalismo.

O trabalho com o cuidado com os animais e crianças também está favorecido pelo seu enorme coração. Contudo, independentemente da sua profissão, ambicionará um lugar de liderança num ambiente merecedor do seu respeito.

Como são no amor

São calorosos, extrovertidos e divertidos. São naturalmente carismáticos e muito sociáveis. Contudo, quando assumem um compromisso, revelam-se sinceros e leais. São assertivos ao dividirem seus sentimentos e desiludem-se sempre que as outras pessoas não o são.

Como lidam com o dinheiro

De natureza exuberante, não conhecem limites no que respeitam os gastos. Acham-se merecedores do prazer que o dinheiro lhes pode proporcionar e aceitam pagar pelos luxos que apreciam.

Com que outros signos são mais compatíveis? Que signos devem evitar?

O leonino é, por natureza, um indivíduo vibrante, alegre, espontâneo e capaz de dirigir o poder da sua própria vontade. Partilha de relações favorecidas com os signos de Áries e Sagitário, também de elemento Fogo, pois compartilham de vitalidade, entusiasmo, espírito de luta, auto expressão e autoconfiança.

Por outro lado, enfrentam maiores desafios e tensões nas suas relações com os signos de elemento Água, nomeadamente Câncer, Escorpião e Peixes, uma vez que estes se destacam pelo seu sentido menos racional e mais emocional e sensível. A convivência de leão com os nativos destes signos está dificultada pela sua tendência a identificarem-se em demasia com as suas emoções, possessividade e tendência para controlar emocionalmente.

Curiosidades sobre o signo

Este signo rege o coração e a coluna vertebral, muito em especial a zona lombar.

As crianças nascidas neste signo tendem a ser muito expressivas. Na escola, gostam de aprender e de ajudar os outros colegas. Destacam-se no grupo/turma desde o primeiro dia e poderão, à semelhança de Carneiro, ser um pouco competitivos a fim de melhor demonstrarem a sua potencialidade e capacidade perante os outros. Diria até que estão constantemente a procurar chamar a atenção do professor e colegas, devido à sua necessidade de validação, uma vez que precisam de ver refletido o brilho do seu sol.

A melhor motivação para os leoninos será o elogio e o reconhecimento das suas habilidades. Gostam de participar em atividades extracurriculares, como por exemplo, de expressão dramática e/ou musical. Na planificação das tarefas, deve ser dado o espaço necessário para essas crianças exprimirem com liberdade a sua criatividade e originalidade por forma a alimentarem continuamente o seu entusiasmo pela aprendizagem.

Personalidades de Leão: