Receita: Lasanha ao Creme de Mandioquinha com Alho Poró

A lasanha é um verdadeiro fenômeno de popularidade, sendo resposta muito comum à pergunta “qual é o seu prato favorito?”, a massa de origem italiana também está muito presente na cultura pop. Ela é, por exemplo, o prato preferido de um dos personagens mais icônicos das tirinhas de jornal e revistas em quadrinhos: o Garfield.

No Brasil, essa iguaria irresistível e suculenta é presença constante nos tradicionais almoços de domingo em família, mas é uma ótima pedida para outras ocasiões, como um jantar a dois. Independentemente de onde e quando, experimentar uma boa lasanha é a oportunidade perfeita para celebrar as diferenças e momentos com a família e amigos.

Veja como preparar uma deliciosa Lasanha ao Creme de Mandioquinha com Alho Poró:

Ingredientes:

1 embalagem de Lasanha Speciale Vitarella

Molho:

5 colheres (sopa) de margarina Puro Sabor;

5 colheres (sopa) de Farinha de Trigo Finna Tipo 1 Tradicional;

2 litros de leite;

sal, pimenta-do-reino e noz moscada a gosto.

Creme de Mandioquinha:

2 colheres (sopa) de azeite;

3 dentes de alho, picados;

1 cebola pequena, picada;

1 kg de mandioquinha, picada;

2 tabletes de caldo de legumes;

sal.

Refogado de Alho Poró:

2 colheres (sopa) de azeite;

2 dentes de alho, picados;

3 xícaras (chá) de alho poró, em rodelas;

2 tomates, sem sementes e picados;

sal e salsinha picada a gosto.

Modo de Preparo:

Em uma panela média, aqueça a manteiga ou margarina e doure a farinha de trigo.

Junte o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar;

Acerte o sal, tempere com a pimenta-do-reino e a noz moscada, retire do fogo e reserve;

Prepare o creme de mandioquinha. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite, refogue 3 dentes de alho e cebola;

Junte a mandioquinha, caldo de legumes, 1 ½ litro de água e deixe cozinhar até a mandioquinha ficar bem macia;

Retire do fogo e bata tudo no liquidificador até formar um creme, acerte o sal, se necessário e reserve;

Prepare o refogado de alho poró;

Em uma frigideira média, aqueça o azeite e refogue o alho;

Junte o alho poró e os tomates e deixe refogar por 5 minutos;

Acerte o sal, salpique salsinha, mexa delicadamente e reserve;

Monte a massa de lasanha em um refratário grande e fundo;

Divida o molho e o creme de mandioquinha em 3 partes, as tiras de lasanha em 4, as fatias de presunto e o refogado de alho poró em 2;

Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho branco, fatias de presunto, tiras de lasanha, creme de mandioquinha, refogado de alho poró, tiras de lasanha, molho, fatias de presunto, tiras de lasanha, creme de mandioquinha, refogado de alho poró, tiras de lasanha, molho, creme de mandioquinha e finalmente queijo parmesão;

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos;

Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.