9 mitos e verdades sobre como preservar a saúde dos olhos

Você acredita desde criança que comer cenouras faz bem à visão? Pensa que o hábito contemporâneo de ler através de telas prejudica a saúde ocular? E o que acha do uso permanente de óculos, faz bem ou mal para os olhos? Dr. Hallim Feres Neto, oftalmologista membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da Prisma Visão, desvenda esses e outros hábitos associados ao bem-estar da visão humana.

1. Ler livro ou usar aparelho eletrônico de perto faz mal. Mito ou verdade?

Mito! Até pouco tempo atrás, diria que isso pode causar fadiga visual, mas não danos permanentes à visão. Apesar disso, há indícios em estudos recentes de que o esforço para enxergar de perto, principalmente na infância, pode estar relacionado com aumento da progressão de miopia. Deste modo, é aconselhável fazer pausas regulares para relaxar os olhos.

2. Ler no escuro pode piorar sua visão. Mito ou verdade?

Mito! Ler com pouca luz pode causar fadiga ocular, mas não resulta em dano permanente à visão.

3. Passar mais tempo ao ar livre ajuda a visão. Mito ou verdade?

Verdade! Diversos estudos sugerem que a luz natural pode ser benéfica para os olhos, principalmente na infância, podendo ajudar a prevenir ou atrasar o desenvolvimento de miopia.

4. Muita luz ultravioleta pode prejudicar a visão. Mito ou verdade?

Verdade! Exposição excessiva à luz UV pode levar a problemas oculares, como catarata e degeneração macular.

5. Fazer uma pausa no uso de óculos pode impedir que sua visão piore. Mito ou verdade?

Mito! Os óculos são usados para corrigir problemas de visão, e a interrupção do uso não impedirá que sua visão piore. Na verdade, pode levar a sintomas como dor de cabeça e fadiga ocular.

6. Mesmo um pouco de luz azul das telas é prejudicial aos seus olhos. Mito ou verdade?

Mito! Uma exposição excessiva pode, sim, causar fadiga ocular e inclusive interferir na qualidade do sono. Porém, a luz azul em si não é prejudicial aos olhos. Na verdade, a maior fonte de luz azul é o Sol, e a luz azul emitida pelas telas é mínima comparada a ele.

7. Fumar faz mal à saúde ocular. Mito ou verdade?

Verdade! Fumar pode aumentar o risco de desenvolver várias condições oculares, como catarata e degeneração macular.

8. As cenouras são boas para os olhos. Mito ou verdade?

Verdade! As cenouras são ricas em vitamina A, essencial para a saúde ocular. No entanto, uma dieta balanceada com outros vegetais e frutas também é muito importante para manter a saúde dos olhos.

9. A deterioração da visão é uma parte inevitável do envelhecimento. Mito ou verdade?

Mito! Enquanto alguns problemas de visão se tornam mais comuns com a idade, como presbiopia ou catarata, não é uma regra que a visão se deteriorará inevitavelmente. Manter um estilo de vida saudável e fazer exames oculares regulares pode ajudar a manter a saúde ocular durante o envelhecimento.