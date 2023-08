Por que cada vez mais casais estão escolhendo morar em casas separadas?

Por que cada vez mais casais estão escolhendo morar separados? - Com a alta quantidade de separações, casos extraconjugais e divórcios por aí, talvez seja hora de reimaginar como deveriam ser os relacionamentos. Nosso atual conceito de progressão romântica "correta" geralmente segue um rígido esquema: conhecer alguém, se apaixonar, morar juntos e, em seguida, potencialmente se casar e começar uma família. Muitas vezes, o tempo gasto vivendo separados em um relacionamento é rapidamente eclipsado pelo tempo gasto vivendo juntos. No entanto, agora, mais e mais casais estão escolhendo "viver separados". Isso não significa que eles não se amem, mas sim que eles estão avaliando as melhores maneiras de serem os parceiros mais saudáveis. E isso, às vezes, envolve cada um ter o seu próprio espaço. Intrigado para saber como isso funciona? Clique na galeria e descubra mais sobre como muitos casais conseguem viver separados e os benefícios dessa decisão.

