Luta contra depressão? Estes alimentos podem te ajudar

Quem não aprecia frutos secos? Eles trazem diversos benefícios à saúde e, recentemente, foi acrescentado mais um à lista. De acordo com um novo estudo, o consumo de frutos secos pode contribuir para reduzir o risco de depressão.

Essa pesquisa, publicada na Clinical Nutrition, envolveu a análise de mais de 13 mil indivíduos com idades entre 37 e 73 anos, nenhum dos quais apresentava depressão no início do estudo.

Ao longo de cinco anos, os participantes incorporaram uma variedade de frutos secos sem adição de sal em sua dieta, como amêndoas, castanha de caju e pistaches, além de frutos secos salgados ou torrados. No final, cerca de 8% dos participantes foram diagnosticados com depressão.

Com base nessas informações, os pesquisadores identificaram que o consumo moderado a baixo de frutos secos, aproximadamente 30 gramas por dia, estava associado a um risco 17% menor de depressão.

Esses resultados se mantiveram consistentes mesmo quando considerados outros fatores relacionados ao estilo de vida e à saúde. Os cientistas, conforme citados pelo DailyMail, sugerem que os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios dos frutos secos no cérebro podem fundamentar essas conclusões.

Para ter uma ideia, 30 gramas de frutos secos correspondem a cerca de 20 amêndoas, 10 castanhas-do-Brasil, 15 castanhas de caju, 40 amendoins ou 30 pistaches.

