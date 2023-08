Suas três características mais irritantes, de acordo com o seu signo astrológico - Quando se trata de signos do zodíaco, todos os doze têm seus méritos. Seja o carisma de um ariano ou a natureza nutritiva de um canceriano, há algo para amar em todos os signos. Claro, cada um deles também tem algumas qualidades que são um pouco menos do que desejáveis, digamos assim... Confira esta galeria e descubra seus três traços de personalidade mais irritantes, de acordo com seu signo astrológico.

© <p>Shutterstock</p>