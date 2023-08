Comportamentos que estão enfraquecendo a sua relação amorosa

Claro, normalmente, os problemas mais óbvios que afeta as relações amorosas são muito fáceis de identificar. Mas existem outros, mais discretos, e silencioso, capazes de arruinar um relacionamento. Felizmente, no Huffpost, agregadores de blogues, especialistas revelaram alguns comportamentos que a longo prazo têm um impacto catastrófico.

1- Ignora os interesses do seu parceiro

Abigail Makepeace, uma terapeuta, explica que "a falta de reconhecimento dos interesses do seu parceiro pode, eventualmente, levar a um sentimento de que as suas paixões - ou que ele próprio - não são aceitos na relação".

2- Não agradece pelas coisas pequenas

Engana-se quem acha que as relações saudáveis focam-se apenas nos momentos de maior dimensão. Aliás, na verdade, "são construídas e mantidas através dos pequenos momentos do dia a dia", afirma Nicole Saunders, outra terapeuta. Quando não valida as ações do seu parceiro - por mais pequenas que pareçam - perde uma oportunidade de criar uma ligação positiva.

3- Tem pouco cuidado com a sua higiene pessoal

"Não escovar os dentes, tomar banho, fazer a barba, etc. pode ser uma falta de consideração para com os nossos parceiros, especialmente quando sabemos que isso os incomoda e, mesmo assim, não temos a intenção de lidar melhor com o problema", disse Kurt Smith, terapeuta especializado no aconselhamento de homens.

4- Critica o seu parceiro em vez de explicar o que precisa

Quando recorre a críticas, coloca o seu parceiro na defensiva o que muitas vezes leva a discussões, e não a mudanças positivas. Com o tempo, essas palavras duras podem ferir a autoestima do nosso parceiro e criar uma distância emocional entre os dois, acrescenta Makepeace.

"Se queremos que os nossos parceiros façam algo de diferente, devemos fazer um pedido específico para que mudem as suas ações, em vez de fazermos um juízo negativo."

5- Não tem vida social fora da relação

"Quando os casais se tornam muito envolvidos, isso coloca muita pressão na relação", afirma Saunders. "Manter a relação a todo o custo pode tornar-se o objetivo, já que nenhum dos parceiros tem uma vida separada ou um sistema de apoio", acrescenta. "É importante passar algum tempo separados com regularidade."