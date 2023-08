Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5° mais depressivo

Desde a pandemia, observa-se um grande aumento nos casos de ansiedade. Esse distúrbio, que atinge desde as crianças até os mais velhos, vem sendo tratado com mais seriedade por ter o poder de desencadear outros transtornos mentais como, por exemplo, a depressão.

O alto número de casos de ansiedade no Brasil levou a uma demanda por profissionais da saúde, que desempenham um papel fundamental para a população do país, já que os profissionais contribuem para uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Existem alguns fatores que contribuem para uma alta nesses quadros, tais como:

Traumas;

Exaustão mental;

Doenças físicas;

Preocupação excessiva;

Instabilidade financeira.



O impacto que a COVID-19 causou nas pessoas infelizmente ainda pode durar por muitos anos e, diante desses desafios emocionais decorrentes da pandemia, muitos pacientes passaram a buscarpor abordagens mais holísticas que substituíssem os medicamentos convencionais.

"Felizmente, existem outras formas de tratamento para promover o bem-estar dos pacientes. Um exemplo são os fitoterápicos, medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais e capazes de promover cura ou melhora no quadro dos pacientes. Além dos benefícios de cada ativo, esse tipo de remédio é vantajoso devido à pureza dos insumos naturais, que minimiza efeitos colaterais”, afirma Regiele Viana, Head de Qualidade do laboratório da Manipulaê.

No Brasil, cerca de 82% da população brasileira utiliza produtos à base de plantas medicinais nos seus cuidados com a saúde. Essa forma de terapia, já é bem utilizada por anos, têm ativos muito conhecidos como:

1.Camomila: Com compostos antioxidantes e efeitos ansiolíticos, é um dos ativos relaxantes e calmantes mais procurados e comercializados, utilizado principalmente como chá. Atua promovendo indução do sono, ação anti-inflamatória, e redução do estresse.

2.Valeriana: Atua no sistema nervoso central e possui ação ansiolítica e de relaxamento muscular. Por conta do seu efeito tranquilizante, é bastante utilizada para pacientes que sofrem com a insônia e estresse. Pode ser comercializada como óleo e em forma de remédios manipulados.

3.Passiflora: Considerada um ansiolítico natural, esse tipo de ativo é extraído da flor do maracujá, e funciona como um calmante. É recomendada para casos de ansiedade leve e moderada por atuar no sistema nervoso central, promovendo um relaxamento para a mente e corpo, refletindo na melhora da qualidade de sono. É encontrada na própria fruta, chás e medicamentos em forma de cápsulas.

Antes de usar qualquer um desses medicamentos fitoterápicos, é recomendado visitar um psiquiatra para fazer uma avaliação do seu quadro e acompanhamento, indica Regiele Viana, da Manipulaê.