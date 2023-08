Podem parecer inofensivos, mas homens nunca deve ignorar esses sintomas - As estatísticas mostram que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Há uma variedade de razões pelas quais a expectativa de vida dos homens é menor do que a das mulheres, mas um dos motivos é a menor taxa de medidas preventivas tomadas na área da saúde. De fato, os homens são menos propensos a procurar assistência médica e, quando fazem isso, geralmente é mais tarde do que deveriam. Muitos homens tendem a ignorar sintomas de saúde, mas existem algumas coisas que nunca devem ser ignoradas nunca. Nesta galeria, vamos listar os sinais de alerta. Clique e verifique se você experimentou algum desses sintomas.

© <p>Shutterstock</p>