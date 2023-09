Tomar aspirina diminui o risco de diabetes? Nova pesquisa responde

Sim, uma nova pesquisa sugere que a utilização de uma dose baixa de aspirina (100 mg por dia) por idosos com 65 anos ou mais está associada a um risco 15% menor de desenvolver diabetes tipo 2.

Este estudo recente examinou o efeito do tratamento aleatório com uma dose baixa de aspirina na ocorrência de diabetes e nos níveis de glicose no plasma em jejum em adultos mais velhos, explicam os pesquisadores, conforme citado na News Medical.

Foram analisados mais de 16 mil adultos com 65 anos ou mais, sem doenças cardiovasculares, limitações físicas incapacitantes ou demência. Eles foram divididos em dois grupos, sendo que metade tomou aspirina e a outra metade recebeu um placebo.

Ao longo de um período de 4,7 anos, foram registrados 995 casos de diabetes, dos quais 459 estavam no grupo que tomou aspirina, enquanto 536 não a tomaram. Em comparação, o grupo que tomou o medicamento apresentou uma redução de 15% na incidência de diabetes.

Portanto, dado "o aumento da prevalência de diabetes em adultos mais velhos, o potencial de agentes anti-inflamatórios, como a aspirina, na prevenção do diabetes tipo 2 ou na melhoria dos níveis de glicose, precisa ser mais investigado", afirmam os autores do estudo.

Leia Também: Melatonina pode ser caminho para conter perda de memória, aponta pesquisa