Com este truque as bananas não estragam tão depressa

Sim, as bananas têm várias vantagens, mas podem ser traiçoeiras. Por quê? Elas tendem a estragar facilmente devido à liberação de uma substância chamada etileno, que acelera o processo de amadurecimento da fruta.

Desfazer o cacho e separar as bananas é um método recomendado por especialistas, conforme citado no Huffpost, um agregador de blogs. Isso ajuda a evitar que uma banana estragada afete as outras.

Outra dica valiosa envolve o uso de papel alumínio. É um truque simples: envolva cuidadosamente os talos das bananas, individualmente, com papel alumínio.

Além disso, armazenar as bananas na geladeira também é altamente recomendado, pois isso ajuda a prolongar sua vida útil.

Leia Também: O erro comum que aumenta o risco de infecções urinárias