Doze alimentos que ajudam a aliviar sintomas de ansiedade

Existem diversas maneiras de lidar com a ansiedade. Muitas pessoas praticam meditação, ioga ou até mesmo algo mais simples. No entanto, além dessas abordagens, é importante resistir aos desejos de consumir alimentos não saudáveis e manter uma dieta equilibrada. Aliás, recentemente, no BestLife, alguns especialistas listaram 12 alimentos que podem ajudar a controlar os níveis de estresse nessas situações. Confira a lista.

Doze alimentos que auxiliam no alívio dos sintomas de ansiedade:

Dozes alimentos que ajudam a aliviar sintomas de ansiedade:

Chocolate amargo;

Sementes de chia;

Sementes de abóbora:

Ovos;

Abacates;

Mirtilos;

Vegetais de folhas verdes escuras como espinafres e couve;

Salmão;

Iogurte;

Lentilhas;

Cúrcuma;

Matcha.

Leia Também: Chefiar não é com estes signos! Conheça os piores líderes do zodíaco