Falta energia pode indicar cansaço, mas também algo mais grave

Estar com falta de energia pode não estar apenas ligado com o cansaço de uma semana agitada. Em alguns casos, é algo mais grave do que isso e pode ser um sintoma de problemas intestinais.

O site 'Deseret News' revela alguns dos sintomas a que deve estar atento uma vez que podem estar ligados à saúde intestinal. A falta de energia é um deles, mas há mais.

Falta de energia

A falta de energia e a fadiga podem estar a ser provocadas por algumas bactérias intestinais.

Problemas digestivos

É algo mais óbvio, mas mesmo assim deve ter atenção. Gases, inchaço, prisão de ventre, diarreia e azia são alguns dos sintomas que não pode ignorar.

Irritação na pele

"A disbiose [intestinal] e o eczema podem criar um ciclo de inflamação que perpetua os sintomas", revela o Medical News Today, aqui citado pelo Deseret News.

Stress

O stress pode afetar a sua saúde através do impacto de tem nas bactérias intestinais.