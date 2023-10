Usa o celular enquanto faz o 'número dois'? Não devia...

É comum você usar o celular no vaso sanitário? Mas saiba esse hábito aparentemente inofensivo pode causar problemas de saúde, segundo um gastroenterologista.

Em primeiro lugar, passar muito tempo sentado no vaso pode causar tensão e pressão no reto e no ânus. Isso pode aumentar o risco de condições como prolapso retal, hemorroidas e fissuras anais.

Além disso, o celular pode acumular bactérias nocivas. Alguns estudos mostraram que um smartphone pode ser mais sujo do que um vaso público.

Para evitar esses problemas, o médico recomenda que, se você não consegue deixar o celular de lado, sempre tenha um toalhete desinfetante para limpar o aparelho depois de usar o vaso.

Espreite o vídeo original.

Leia Também: É possível que estes sejam os primeiros sintomas de esclerose múltipla