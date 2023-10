Suba este número de degraus todos os dias! O seu coração agradece

Imagine este cenário: à sua frente, uma escada rolante e outra comum de degraus. Opta pela primeira opção, certo? Subir aqueles lances de escada que tanto evita podem ajudá-lo a reduzir em 20% o risco de doença cardiovascular e a se beneficiar das inúmeras vantagens quem vem disso. Subir 50 degraus todos os dias é o suficiente. Esta é a principal conclusão de um estudo, publicado na revista Aterosclerose, que foi realizado pela Universidade de Pequim, na China, em colaboração com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, e com a Universidade de Tulane, nos Estados Unidos.

"Subir escadas com alta intensidade é uma forma eficaz de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e o perfil lipídico, especialmente entre aqueles que não conseguem atender às recomendações atuais de atividade física", afirmou o epidemiologista Lu Qi, da Universidade de Tulane, ao Science Alert.

Os investigadores chegaram a este valor depois de analisarem informações de 458.860 adultos que constam do UK Biobank (uma base de dados com informações de mais de meio milhão de cidadãos britânicos).