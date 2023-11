Mantenha as toalhas suaves e fofas com estas (quatro) dicas

Para manter as toalhas macias e fofas por mais tempo, é importante seguir alguns cuidados simples, mas essenciais. Allen Civlak, fundador e CEO da Mary's Kitchen Flour Sack Towels, compartilhou algumas dicas que fazem toda a diferença:

Use um detergente suave. "É importante usar um detergente que seja suave para as fibras das toalhas. Isso ajudará a evitar que elas se danifiquem e que a absorção seja prejudicada."

Não use amaciante. "O amaciante pode deixar um resíduo nas toalhas que, com o tempo, pode acumular-se e reduzir a absorção."

Não sobrecarregue a máquina de lavar. "Ao lavar as toalhas, é importante não sobrecarregar a máquina de lavar. Isso pode prejudicar as toalhas e impedir que elas sejam lavadas adequadamente."

Substitua as toalhas regularmente. "As toalhas devem ser substituídas a cada poucos anos ou quando começarem a mostrar sinais de desgaste."

Aqui estão algumas dicas adicionais para manter as toalhas macias e fofas:

- Lave as toalhas separadamente de outras roupas. Isso ajudará a evitar que elas fiquem embaraçadas ou danificadas.

- Lave as toalhas em água morna ou fria. A água quente pode danificar as fibras das toalhas.

- Seque as toalhas na secadora, coloque-as na configuração de baixa temperatura ou seque-as ao ar livre. A secadora em alta temperatura pode deixar as toalhas ásperas.

- Ao seguir essas dicas, você poderá manter as toalhas macias e fofas por muito tempo.

