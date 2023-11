Existe um gênero de música que representa cada signo. Qual é o seu?

Como sempre, a astrologia e, mais especificamente, os astrólogos, conseguem descrever as características mais especificas de cada um. Por exemplo, no New York Post, revelaram o gênero de música que representa cada signo do zodíaco.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): 'Rock n’ roll';

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): 'Reggae';

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): 'EDM'

Áries (21 de março a 20 de abril): 'Punk rock';

Touro (21 de abril a 20 de maio): Clássica;

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho): 'Jazz';

Câncer (21 de junho a 21 de julho): 'Country';

Leão (22 de julho a 22 de agosto): Hip hop;

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): 'Heavy metal';

Libra (23 de setembro a 22 de outubro): 'Pop';

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): 'Blues';

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Teatro musical.

