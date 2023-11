Receita: Bolo de chocolate servido com geleia de morango

Gosta de reunir os amigos ou a família e investir em um café da tarde fresquinho e saboroso? Para te ajudar, ensinamos a receita de um delicioso Bolo de chocolate servido com geleia de morango.

Veja a receita!

Ingredientes:

1 pacote de biscoito Gufs sabor chocolate com morango Pilar (produto descontinuado)

200 g de margarina

4 unidades de ovos

2 xícaras de açúcar refinado

2 ½ xícaras de farinha de trigo

1 xícara de achocolatado

1 xícara de leite

1 colher de sopa de fermento

Pitada de sal

1 pote de geleia de morango

Modo de preparo:

- Bata em uma batedeira a margarina com o açúcar. Acrescente as gemas e bata novamente. Em um bowl peneire a farinha de trigo e o achocolatado, acrescente na mistura das gemas junto com o leite e reserve. Bata as claras em neve e misture delicadamente, por último acrescente o fermento. Asse em uma forma de buraco no meio com diâmetro de 24 cm untada e enfarinhada, a 180ºC por volta de 30 a 35 minutos. Decore com geleia de morango e Gufs sabor chocolate com morango quebrado.

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 8 porções