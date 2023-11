Quatro conselhos para conseguir uma relação depois dos 40

Ter uma relação depois dos 40 anos pode ser complicado. Contudo, tudo pode ficar mais simples se seguir algumas dicas bem simples.

O 'website' Saber Vivir, aponta algumas formas de conseguir um relacionamento amoroso nesta idade. Não tem de ficar em casa a deprimir. Saiba tudo.

Evite comparações

Comece do zero e não force nada. Não passe o dia a falar do 'ex'.

Leve-se menos a sério

Se o encontro não der em nada, acontece. É uma experiência. Algo de positivo irá retirar da situação.

Pense que não perde nada

Se gostar de alguém, dê o primeiro passo.

Não fique em casa

Para encontrar um parceiro tem de sair. Não se deixe ficar apenas pelos aplicativos e redes sociais.

