Comer estes alimentos não alivia o estresse (tem o efeito oposto)

Uma nova pesquisa da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, descobriu que comer alimentos gordurosos durante períodos de estresse pode prejudicar a recuperação do organismo dos efeitos do estresse.

O estudo, publicado na revista Frontiers in Nutrition and Nutrients, mostrou que o consumo de alimentos ricos em gordura antes de um episódio de estresse mental pode reduzir a oxigenação do cérebro e causar uma pior função vascular nos adultos.

Para o estudo, os cientistas pediram a um grupo de jovens adultos saudáveis que comessem dois croissants de manteiga como café da manhã. Os participantes tinham entre 18 e 30 anos.

Em seguida, eles foram submetidos a um teste de estresse mental, que consistia em realizar cálculos matemáticos cada vez mais rápidos, sendo alertados quando erravam.

Os resultados mostraram que os participantes que comeram os croissants de manteiga antes do teste de estresse tiveram uma pior função vascular do que aqueles que não comeram. A função vascular é medida pela elasticidade dos vasos sanguíneos, que é importante para o transporte de oxigênio e nutrientes para o corpo.

Os pesquisadores acreditam que o consumo de alimentos gordurosos antes do estresse pode piorar a função vascular porque aumenta a produção de radicais livres, que são moléculas que podem danificar as células.

Eles também observaram que o consumo de gorduras tinha um efeito negativo no humor dos participantes durante e após o episódio de estresse.

No entanto, os pesquisadores também descobriram que o consumo de alimentos mais saudáveis, como os ricos em polifenóis, pode ajudar a prevenir a deterioração da função vascular causada pelo estresse. Os polifenóis são compostos encontrados em frutas, vegetais e outros alimentos que têm propriedades antioxidantes.

Os pesquisadores concluíram que os seus resultados sugerem que as pessoas devem evitar alimentos gordurosos durante períodos de estresse para ajudar a proteger a saúde do coração e do sistema vascular.

