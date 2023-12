Atenção às bebidas que toma de manhã

Tome cuidado com as bebidas que toma logo cedo no café da manhã. Algumas delas podem causar inchaço e inflamação. A médica Lauren Thayer alertou para isso em entrevista ao site SheFinds.

Será que se trata do leite, do iogurte ou até do café? A verdade é que, assim como essas sugestões, as mencionadas por Lauren Thayer também são bastante comuns. Veja quais são elas:

Batidos de proteína

"Batidos de proteína podem ser prejudiciais ao estômago por vários motivos. Pode ser pelo soro que eles contêm, que é um subproduto do leite, ou pelos adoçantes artificiais que são usados. Quando você consome muita proteína em pó rapidamente, acaba sobrecarregando o sistema digestivo, o que leva a gases e inchaço", diz a médica.

Sucos de fruta

"Os sucos de fruta comprados são normalmente feitos a partir de concentrado de frutas, açúcar e sabores adicionados, não de frutas frescas. Todos esses ingredientes podem levar a excesso de gases, inchaço e inflamação", explica Thayer. Ela aconselha a beber sucos de frutas naturais, feitos em casa.

Outras bebidas que podem causar inchaço

Além dos batidos de proteína e dos sucos de fruta, outras bebidas que podem causar inchaço são:

- Cafeína: A cafeína pode irritar o estômago e causar gases.

- Alcool: O álcool pode causar desidratação, o que pode levar a inchaço.

- Refrigerantes: Os refrigerantes são ricos em açúcar e sódio, que podem causar inchaço.





Para evitar o inchaço, Thayer recomenda:

Beber bastante água: A água ajuda a manter o corpo hidratado e pode ajudar a reduzir o inchaço.

Evitar bebidas gasosas: As bebidas gasosas podem piorar o inchaço.

Comer alimentos ricos em fibras: As fibras ajudam a manter o sistema digestivo saudável e podem ajudar a reduzir o inchaço.

Evitar alimentos que causam alergias ou intolerâncias: Alimentos que causam alergias ou intolerâncias podem causar inchaço.