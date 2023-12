Nutricionista dá dicas de alimentos aliados para pegar cor no verão

Manter a pele saudável durante o verão requer cuidados específicos, tanto internos quanto externos. Isso porque, a radiação solar contém raios ultravioletas que, em excesso e sem proteção, podem ter efeito prejudicial, já que podem provocar queimaduras, danificando a camada superficial da pele, levando à vermelhidão, inflamação e formação de bolhas.

Além de evitar exposição solar em determinados horários, de fazer uso do protetor solar e hidratar-se constantemente, a alimentação pode ser aliada no cuidado com a pele.

Karoline Honorato Brunácio, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, esclarece que alguns alimentos desempenham um papel vital em realçar o tom da pele. “Mais do que apenas proteger a pele, muitas pessoas desconhecem que existem nutrientes que são a escolha natural perfeita para manter aquele tom dourado do verão. Eles não apenas fortalecem a pele e contribuem para a hidratação, mas também colaboram para manter o brilho e a sensação de uma pele saudável e luminosa."

A nutricionista aponta ainda que a água é o principal componente para a hidratação e eliminação de toxinas. “É valido lembrar que, sol em excesso não ajuda a manter o bronzeado sendo essencial o uso de protetor solar mesmo quando o desejo é ficar com a pele dourada. É aconselhável buscar auxílio de um dermatologista para obter orientações individuais, indicadas de acordo com o tipo de pele de cada um”.

Para ajudar a ter um bronzeamento de sucesso nesse verão, a especialista elencou alguns alimentos que são aliados nesse período, confira:

Frutas ricas em antioxidantes: Morangos, mirtilos, framboesas e amoras são ricos em antioxidantes que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres.

Vegetais de folhas verdes: Espinafre, couve e outros vegetais de folhas verdes possuem vitaminas A, C e E, importantes para a saúde da pele.

Tomates: Além de potente antioxidante, os tomates possuem licopeno, uma substância com potencial para proteger a cútis da radiação, aliviar a inflamação e contribuir para a produção de colágeno.

Abacate: Ricos em ácidos graxos e vitamina E, os abacates ajudam a manter a pele hidratada e saudável.

Peixes ricos em ômega-3: Salmão, sardinha e outros peixes gordurosos são excelente fontes de ácidos graxos que podem reduzir a inflamação na pele.

Cenoura: As cenouras são ricas em betacaroteno, que é convertido em vitamina A no organismo e desempenha um papel importante na saúde da pele, sendo conhecido por prevenir o envelhecimento.