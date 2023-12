Receita: Torta salgada de abobrinha

O Natal e o Ano Novo já estão logo aí e com isso vem também as ceias repletas de alimentos gostosos, que muitas vezes podem ser calóricos. Para aqueles que estão passando pelo processo de reeducação alimentar ou com objetivo de perder peso, essas festas podem ser uma tentação para cometer alguns exageros.

Contudo, não precisa sofrer para aproveitar esses momentos com a família e amigos. Segundo a nutricionista Gabrielle Santini, da Magrass, rede de emagrecimento saudável, é possível montar pratos saborosos e nutritivos, e para isso ela separou cinco receitas de dar água na boca.

Então veja como preparar uma deliciosa torta salgada de abobrinha, que é o acompanhamento perfeito para deixar sua ceia de Natal ainda mais gostosa e saudável.

É uma opção vegetariana, e juro, é de dar água na boca. Vem ver como faz:

Ingredientes para a massa:

200g de farelo de aveia

100g de manteiga gelada em cubos

100g farinha integral

2 colheres de chá de fermento

2 ovos

Sal a gosto

Modo de preparo para a massa

Em uma tigela grande, junte a farinha integral, o farelo de aveia com o sal e misture. Adicione a manteiga e misture com a ponta dos dedos até formar uma farofa grossa. Junte os ovos e o fermento, amasse bem até formar uma bolota. Envolva com filme e leve à geladeira por no mínimo 1 hora (se preferir, faça a massa no dia anterior).

Ingredientes para o molho de manjericão

½ xícara (chá) de azeite

¼ de xícara (chá) de manjericão

¼ de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 dente de alho pequeno

Uma pitada de sal

Modo de preparo para o molho de manjericão

Lave e seque as folhas de manjericão, descasque o dente de alho e transfira para o liquidificador. Junte também o azeite, o parmesão ralado e bata até formar um molho, quanto menos você bater as folhas, mais verdinho o molho fica. Prove e se necessário, ajuste o sal, alguns queijos são mais salgados que outros.

Ingredientes para o recheio

1 abobrinha

1 xícara (chá) de ricota esfarelada (cerca de 180g)

2 colheres (sopa) do molho de manjericão

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fino

1 colher (chá) de água

Azeite a gosto

Noz-moscada ralada na hora a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Folhas de rúcula selvagem a gosto para servir

MODO DE PREPARO

Pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Retire a massa da geladeira 15 minutos antes de abrir, caso ela esteja muito dura. Em uma tigela, misture a ricota com 2 colheres (sopa) de azeite, ½ colher (chá) de sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Lave e seque as abobrinhas. Retire o cabinho e corte cada abobrinha ao meio, no sentido do comprimento. Fatie cada metade em meias-luas de 1 cm. Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite. Coloque as abobrinhas e deixe dourar por cerca de 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e transfira para uma tigela. Reserve.

Numa bancada, polvilhe um pouco de farinha de aveia e, com um rolo de macarrão, abra a massa. Atenção: é uma torta rústica, não se preocupe em abrir um disco perfeito. Enrole a massa no rolo e transfira para uma assadeira grande e rasa.

Distribua a ricota e, por cima, acrescente a abobrinha cortada uma sobre as outras, rusticamente. Regue as abobrinhas com o molho de manjericão e polvilhe queijo parmesão ralado. Leve ao forno para assar por 30 minutos, até que a massa esteja dourada e crocante e a abobrinha macia. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de servir. Sirva com o molho de manjericão restante e folhas de rúcula para enfeitar.