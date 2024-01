Os cortes de cabelo mais bizarros que já foram moda! - Cada geração inevitavelmente se constrange com suas escolhas por tendências de época e por um bom motivo! Nossos momentos de maior orgulho em uma determinada fase da vida muitas vezes se transformaram em gafe de moda bizarra com o passar do tempo. Afinal, quem nunca? Por sinal, que tal relembrar alguns dos estilos de cabelo mais estranhos da história? Desde o visual careca de monge até a cabeleira bagunçada dos astros do rock dos anos 80, veja os cortes e penteados mais feios que já bombaram nas cabeças das pessoas! E uma coisa é certa: você aderiu a pelo menos a uma dessas tendências duvidosas! Veja na galeria a seguir!

© <p>Getty Images